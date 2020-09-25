Под Апатитами рулоны сена превратились в гигантские смайлики

Смайлики может заметить любой проезжающий мимо водитель. Фото: "Хибинформбюро".

На полях, идущих вдоль дороги Кировск - Апатиты, появились новые лица. Благодаря художникам, пожелавшим остаться анонимными, белые рулоны сена стали походить на гигантские смайлики. Северяне отмечают, что веселые изображения никак не скажутся на корме для животных.

- Краска никак не повредит самому сену, потому что оно надежно защищено пленкой, - рассказали таинственные творцы порталу "Хибинформбюро". - А у людей, путешествующих из Апатитов в Кировск и обратно, улучшится настроение. По крайней мере, мы очень на это надеемся!

Интересно, что один из рисунков очень напоминает персонажа Джека из известного мультфильма Тима Бертона "Кошмар перед Рождеством". И если днем это может смотреться забавно, то ночью лучше на поле не заглядывать...

Напомним: заброшенный вокзал в Кировске расписали художники из Санкт-Петербурга. Здание превратилось в произведение искусства.

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