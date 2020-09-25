Предприниматель из Мурманска заплатит больше 13 миллионов рублей за 28 мешков с камчатским крабом

Мужчина не смог избежать наказания. Фото: пресс-служба ПУ ЗАР

Индивидуальному предпринимателю из Мурманска придется долго расплачиваться за камчатского краба, ловить которого все еще запрещено.

Известно, что 14 июня прошлого года бизнесмен приехал в поселок Спутник, где забрал 28 полипропиленовых мешков с ценными морскими деликатесами, которые собирался увезти в областной центр. Всего - 1820 комплектов конечностей крабов. Но план мужчины не удался - его задержали правоохранители.

Мурманчанина привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил и требований рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном или открытом море, на континентальном шельфе". Октябрьский районный суд назначил ему штраф - 370 тысяч рублей. Но это еще не все...

- Своими действиями нарушитель причинил ущерб водным биологическим ресурсам в размере 13,04 миллиона рублей, возмещение которого решением Печенгского районного суда возложено на него, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Напомним: в Мурманской области с 2021 года разрешат любительский лов краба.

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