Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 сентября 2020 года составило 209 человек

Коронавирус одолевает жителей Заполярья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже более двухсот человек погибло в Мурманской области от COVID-19 с начала пандемии. И коронавирус на достигнутом не останавливается. Так, по последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки ковид унес еще одну жизнь. Подробности о погибшем - пол, возраст, сопутствующие заболевания - станут известны позже. Всего от опасной инфекции умерли 209 человек.

В Заполярье зафиксировано 14902 случая заражения COVID-19. За последние сутки зарегистрировали 83 новых случаев. Ковидный рейтинг по числу инфицированных уже давно возглавляет Мурманск (диагноз с начала пандемии поставили 8377 мурманчанам). На втором месте Белокаменка с результатом в 2320 заболевших. Печальную тройку замыкает Североморск (1356 заболевших).

Но выздоровевших тоже много - коронавирус смогли победить более 80% северян, а именно 12323 человека.

Напомним: 25 и 26 сентября в регионе были счастливые дни - никто не умер от опасной инфекции.

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