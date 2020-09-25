Пострадавший от взрыва дом на улице Свердлова в Мурманске почти восстановили

Пострадавший от взрыва газа дом почти полностью восстановили. Фото: администрация Мурманска

20 марта 2018 года случился взрыв в доме 6/1 на улице Свердлова в Мурманске, который унес жизни четырех человек. Произошло ЧП из-за одного из жильцов, который намеренно повредил газовую систему из-за личных проблем.

Почти полностью был разрушен первый подъезд дома, однако специалисты, обследовав конструкции, пришли к заключению, что его можно восстановить. Работы заняли почти два года. На этой неделе представители администрации Мурманска пришли посмотреть на финишную работу строительства.

- Задача стояла перед нами очень непростая. Мурманчане задавали мне много вопросов, почему так долго, почему затягиваем с производством работ. Недовольство подогревали и некоторые средства массовой информации, публикуя на своих страницах информацию о том, что мы строим «времянки» и оставим дом в таком разрушенном виде. Конечно же, нет. Муниципалитет очень хорошо понимает уровень собственной ответственности за безопасность горожан, - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев. - Сегодня возведены наружные стены, восстановлены потолки, металлическим каркасом усилены все элементы. На очереди – ремонт кровли, устройство утепленного навесного фасада и подготовка к чистовой отделке квартир.

Специалистам пришлось заново отстроить целый подъезд. Фото: администрация Мурманска

Андрей Иванович отметил, что есть небольшие отставания от графика из-за сложных инженерных решений и восстановления кровли, которым занимается Фонд капитального ремонта. Напомним: закончить объект планировали до осени 2020 года.

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