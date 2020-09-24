Погода в Мурманске и области на 25 сентября 2020 года: ожидается потепление

Погода дарит северянам тепло. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

После первого снега и туманов погода решила все же порадовать жителей Мурманской области солнышком. Судя по прогнозам синоптиков, в Заполярье грядет потепление.

- 25 сентября погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся вдоль побережья Норвегии в Баренцево море, а 26 сентября – малоградиентное барическое поле. По Мурманской области местами пройдет дождь, среднесуточная температура воздуха ожидается на 2-6 градусов выше климатической нормы, - отметили в мурманском гидрометцентре.

25 сентября в регионе будет переменная облачность, местами дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +12+17 градусов.

Напомним: в экотехнопарке под Мурманском спасают белого аиста. Краснокнижная птица, скорее всего, сбилась с маршрута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске запечатлели редкое природное явление. В свете луны можно было наблюдать иризацию на облаках. (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru