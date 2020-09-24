Мичман в отставке 26 лет живет в поселке-призраке в Мурманской области

В Гранитном с 2006 года живут только два человека. Фото: скриншот видео

Удивительную историю рассказали на канале ComDig | Urban Exploration в "Яндекс дзене", который специализируется на рассказах о заброшенных местах. Его авторы поехали в Мурманскую область, чтобы посетить поселок-призрак Гранитный. Некогда это был военный гарнизон, но из-за отсутствия жителей он был упразднен 29 сентября 2006 года.

Вот только здесь до сих пор живет один человек - мичман в отставке Александр Бардачев. С 1976 года он служил в Гранитном и так прикипел сердцем к этому месту, что решил остаться, даже когда цивилизация покинула эти места.

- Он оборудовал себе квартиру в старой пятиэтажке, по его словам, самой сухой и надежной. Живет он здесь не один, а с женой. К нему часто заезжают гости, которым он рассказывает интересные случаи из жизни и службы, касаемые этого поселка. Живется ему вдали от Большой земли очень даже не плохо. Очень дороги ему эти места, воспоминания о службе и боевых товарищах, - пишет ComDig | Urban Exploration.

В доме бывшего мичмана, несмотря на разруху в Гранитном, очень уютно и чисто.

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