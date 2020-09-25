Появились аудиотуры по историческим маршрутам Полярного

Первые слушатели уже оценили результаты проделанной работы. Фото: museum-polar.ru

В историко-краеведческом музее Полярного представили два аудиотура, которые позволят каждому желающему окунуться в увлекательное путешествие по городским маршрутам. Гиды размещены на платформе izi.TRAVEL. Все аудиоистории можно также прослушать, не выходя из дома.

Первый маршрут под названием «Город юности» подготовили старожилы Полярного, те, кто помнит его в 40-60-е годы. В рассказах людей «серебряного» возраста истории о тех местах, зданиях и памятниках, которые уже утрачены или изменили свой смысл. Так, на месте сквера Ларина когда-то было озеро и заливался городской каток. А там, где привычно располагается музей военной техники, находился важнейший элемент городской инфраструктуры – Дом офицеров.

- Второй маршрут, «Полярный гид», - велосипедный, но желающие познакомиться со взглядом подростков на город могут пройти его пешком или проехать на автомобиле. В личных историях 12 юных полярнинцев переплетаются искренняя любовь к городу, интерес к его прошлому и неравнодушие к настоящему и будущему. Глубокую проработанность материала, созданного ребятами, отметили первые слушатели аудиогида - старожилы города, - рассказали в музее.

Участники проекта отметили, что работа была долгой и кропотливой, поэтому результат на лицо - гиды получились по-настоящему живыми и трогающими.

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