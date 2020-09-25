Мурманск лишится «Охоты» и еще 16 рекламных конструкций

Известная вывеска может исчезнуть. Фото: Администрация Мурманска

Наводить порядок в городе, безусловно, надо! Нередко мурманчане могут встретить на улице вывеску магазина, который уже давным-давно не работает. В ходе очередного рейда специалисты комитета градостроительства и территориального развития администрации Мурманска нашли аж 17 утративших свою актуальность вывесок.

- Брошенные рекламные конструкции обнаружены на улицах Баумана, Полярные Зори, Воровского, Свердлова, Коминтерна, Капитана Копытова, Магомета Гаджиева и Сафонова. Они установлены с нарушением требований закона «О рекламе», их владельцы не установлены. Если в течение месяца хозяева вывесок их не демонтируют и не уничтожат, то это будет сделано силами администрации Мурманска, - информирует ведомство.

К слову, среди брошенных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, есть и вывеска когда-то популярного в столице Заполярья магазина «Охота». На его месте уже давно работает сетевой супермаркет, и рекламная конструкция перестала быть актуальной, хотя и символизирует народное название перекрестка.

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