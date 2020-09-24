Писатель-историк из Великобритании пишет книгу о «Северных конвоях»

Британский писатель напишет о событиях у берегов Мурманска. Фото: Хью Себага-Монтефиоре

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в мировой истории. Современные писатели и журналисты то и дело возвращаются к событиям тех страшных лет. Решил это сделать и британский писатель-историк Хью Себага-Монтефиоре (Hugh Sebag-Montefiore). Он пишет книгу о знаменитых «Северных конвоях» и просит помощь у северян.

- Если вы знаете живого ветерана, родственников участников конвоев или людей, которые жили в портовых городах, таких как Мурманск, Архангельск, Кола или Северодвинск в 1941-1945 годах, свяжитесь со мной. Я особенно хочу найти воспоминания очевидцев, которые описывают, что случилось с русскими судами, которые были атакованы, сильно повреждены, потоплены или спасены, - обращается к северянам в соцсетях Себага-Монтефиоре.

Также писатель готов пообщаться с местными исследователями тех событий и изучить книги и архивы по этой теме. Связаться с историком можно в социальных сетях.

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