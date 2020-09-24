Стало известно, когда состоится открытие памятника воинам Полярной дивизии в Мурманске

Мемориал изображает двух бойцов, отлитых из бронзы. Фото: vk.com/creatonmurmansk

Совсем скоро в Мурманске будет установлен мемориал воинам Полярной дивизии, созданный по инициативе местных жителей. Напомним: памятник высотой три метра, отлитый из бронзы, изваял скульптор Александр Арсентьев. Он запечатлел двух воинов - солдата Красной Армии и добровольца из гражданских. С оружием в руках они стоят плечом к плечу, а за их спиной – Кольский полуостров.

Тем временем в аллее Полярной дивизии, где и будет установлен одноименный памятник, уже закончен ремонт. Торжественное открытие состоится накануне празднования Дня города.

- 2 октября в 12.00 приглашаем всех желающих на открытие памятника воинам Полярной дивизии, которое состоится по адресу: Мурманск, пр. Героев-североморцев, 78, - сообщили в группе «Мурманск – История: «Креатон» - Видеостудия» в соцсетях.

Напомним: Северный флот восстановит рухнувший памятник героям-подводникам в Лиинахамари.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспедиция Северного флота установила памятную доску на Новой Земле в честь юбилея РГО. Памятник изготовили на средства благотворителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru