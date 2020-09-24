Стало известно, зачем к авианосцу "Адмирал Кузнецов" стягиваются экстренные службы

ЧП на "Адмирале Кузнецов" нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С авианосцем "Адмирал Кузнецов" происходило немало неприятностей: в декабре прошлого года на нем случился пожар, а годом ранее на палубу упал кран, когда крейсер выходил из дока (последний, напомним, затонул).

Не удивительно, что сообщения в сети, что к кораблю опять едут машины с мигалками, вызывают тревогу у жителей Мурманской области.

- К авианосцу «Адмирал Кузнецов» в Мурманске стягивают экстренные службы, сообщают наши читатели, - написал в 11.15 24 сентября сайт severomorsk.life.

"Комсомолка" узнала, есть ли повод для беспокойства.

- На крейсере проходит День борьбы за живучесть. Это совместная работа МЧС по Мурманской области и Северного флота. От министерства участвую два пожарных расчета, - сообщили "КП" на Северном флоте.

Видимо, эти спецмашины и заметили северяне, приняв их прибытие за ЧП.

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