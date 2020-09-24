Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 сентября 2020 года составило 205 человека

Число летальных случаев от коронавируса в Мурманской области уже составляет 205 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области за сутки растет. Если раньше было не более семи десятков, то теперь ближе к восьми. 24 сентября оперативный штаб при правительстве региона сообщил о 75 новых случаях заражения, всего диагноз "новая короновирусная инфекция" поставили с начала пандемии 14510 людям.

Также растет и число летальных случаев. За последние сутки умерли три человека, общее число жертв составляет 205 человек. 23 сентября также было три летальных случая.

При этом выздоровели уже 12012 человек. Лидер по числу заболевших - Мурманск, где с весны заразились 8146 человек. На втором месте идет Белокаменка (2320 человек), к счастью, там уже давно не фиксируют новых ковидных больных. На третьем месте - Североморск (1296 человек).

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