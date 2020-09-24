Ирина Шадрина стала ректором Мурманского арктического государственного университета

Ирина Шадрина стала ректором МАГУ. Фото: МАГУ

23 сентября в Мурманском арктическом университете состоялось важное событие – в опорном вузе выбирали ректора. Предыдущий руководитель Андрей Сергеев покинул свой пост в 2019 году, и с сентября его обязанности исполняла Ирина Шадрина.

- Выборы ректора проводились на конкурсной основе по результатам обсуждения программ развития университета, предложенных кандидатами. Главу опорного вуза избрали тайным голосованием, - рассказали в Мурманском арктическом университете.

На пост главы опорного вуза региона претендовали трое: Ирина Шадрина, доктор педагогических наук, доцент, Медея Иванова, доктор экономических наук, доцент и заведующая кафедрой экономики, управления и социологии филиала МАГУ в Апатитах и Оксана Саватеева, кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой филологии и медиакоммуникаций. В итоге победу одержала Ирина Шадрина – за нее отдали свои голоса 72 из 88 делегатов.

- Уважаемые коллеги! Огромное спасибо за доверие! Только объединив усилия, можно добиться хорошего результата. Благодарю вас! Вы поверили в то, что я смогу справиться. Открытость, профессионализм, поддержка друг друга очень много значат. Хочу пожелать университету процветания! – выступила с торжественной речью Ирина Михайловна.

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