В Мурманской области нет препарата «Арепливир» для лечения коронавируса

В больницы Мурманской области планируют закупить «Арепливир». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 сентября стало известно, что в Мурманскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Первыми прививку от COVID-19 получат медработники.

А вот есть ли в регионе препараты для лечения болезни 2020 года? Новыми лекарствами для борьбы с коронавирусом стали «Коронавир», «Авифавир» и «Арепливир», в Мурманской области планируют закупить последний.

- На данный момент препарат «Арепливир» в лечебные учреждения Мурманской области не доставлен. Планируется закупить 11 курсов для МОКБ им. П.А. Баяндина. Для госпитализированных пациентов «Арепливир» абсолютно бесплатен, лечение проводится в рамках ОМС. Пациенты с CoVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, также получают лекарства бесплатно. Стоимость на данный момент определяет производитель, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Закупать такие лекарства могут и аптеки но большой нужды в этом нет: самолечением при COVID-19 заниматься нельзя, да и без рецепта не продадут, а также лечение для жителей Мурманской области идет за счет бюджета.

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