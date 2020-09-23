В Мурманской области увеличили скорость мобильного интернета Tele2

Только за первые две недели апреля интернет-трафик в районах Мурманской области увеличился в среднем на 21%, а в ряде районов на 50%. Фото: Tele2

С конца марта по середину мая жители Мурманской области сидели дома из-за обязательной самоизоляции, а кто-то и сейчас продолжает работать удаленно. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для многих, ее влияние на себе ощутили и простые северяне, и компании. О том, как ситуация с COVID-19 повлияла на работу Tele2, рассказала директор мурманского филиала Татьяна Тихоненко.

Конечно, компания, как и отрасль в целом, ощутила падение доходов от роуминга, ведь оказались закрыты границы. Салоны мобильной связи благодаря поддержке правительства Мурманской области были открыты, но количество клиентов снизилось. Однако благодаря трудностям были поставлены новые цели.

- Весной упал оборот розничной торговли, что повлекло снижение ВВП. И мы заметили, как изменились предпочтения наших пользователей. Например, стали популярнее онлайн-покупки. Даже те, кто предпочитал офлайн, были вынуждены заказывать продукты через интернет. Все это вызвало рост нагрузок на сеть, - рассказала директор мурманского филиала Tele2 Татьяна Тихоненко.

Татьяна Тихоненко. Фото: Tele2

Только за первые две недели апреля интернет-трафик в районах Мурманской области увеличился в среднем на 21%, а в ряде районов на 50%.

Если раньше центром деловой жизни Мурманска был Октябрьский округ, то теперь трафик сместился в Первомайский и Ленинский округа. Также многие уехали работать в пригород. При этом требования к качеству связи не уменьшились, а выросли. Ведь теперь вопросы покупки еды или решения рабочих задач полностью зависят от наличия качественного мобильного интернета.

- Очевидно, что наши абоненты использовали интернет не только для развлечений, но и для работы, объёмы скаченного трафика колоссальный. Это был настоящий стресс-тест для инфраструктуры связи и мы его с успехом прошли. Наша сеть выдержала нагрузки благодаря планомерному техническому развитию в регионе , - отметила Татьяна Тихоненко.

Для примера, за прошедший год были модернизированы 35% базовых станций LTE, прошел рефарминг частот в Мурманске и Апатитах. На самых загруженных базовых станциях полосу LTE-1800 расширили до 15 МГц, что значительно увеличило скорости мобильного инетрнета. В семи районах области стали использовать технологию LTE-800, главным преимуществом которой является широкий радиус действия сигнала и хорошая проникающая способность в помещениях.

Технические специалисты Tele2 также завершили проект по добавлению стандарта LTE на все базовые станции в регионе.

- Это очень важный проект, ведь из-за закрытых границ россияне стали больше путешествовать по нашей стране, и был нужен качественный, быстрый и стабильный интернет. В Териберке, например, одном из самых популярных у туристов мест в Мурманской области, трафик вырос в два раза, - отметила директор мурманского филиала Tele2.

Сейчас жизнь налаживается, скачков трафика уже нет, но это не значит, что можно расслабляться. У Tele2 впереди новые задачи и цели.

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