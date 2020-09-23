Показали, как могут украсить Мурманск к Новому году

Яркие цветы могут расцвести в Мурманске среди зимы. Фото: Правительство Мурманской области

Ежегодно власти областного центра подходят к украшению любимого города к главному празднику страны с особым трепетом и вниманием. Уже совсем скоро Мурманск засверкает праздничными огнями и принарядится, чтобы встретить 2021 год во всей красе.

Обычно власти столицы Заполярья раскрывают секрет новогоднего убранства не раньше середины ноября, при этом все-таки стараясь сохранить некую интригу. Однако этот год стал исключением. Уже в конце сентября стало известно, что могут увидеть мурманчане этой зимой.

- Провела совещание с компанией, которая разрабатывает дизайн-проекты оформления городских пространств, малых архитектурных форм и арт-объектов. Мы увидели много нестандартных и интересных решений. Авторы уже хорошо знакомы со столицей Кольского Заполярья, так как занимались ее оформлением в преддверии столетия города-героя, - рассказала в соцсетях вице-губернатор Мурманской области Оксана Астахова. – Детальной проработкой новой концепции новогоднего убранства столицы Заполярья займется рабочая группа.

А пока известно, что в городе может появиться общая досуговая зона и расцветут посреди зимы клумбы цветов, появится яркая палитра художника, светящиеся воздушные шары и гигантские цифры «2021».

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