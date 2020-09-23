Многодетного отца из Мурманска ждут четыре года колонии строгого режима за сбыт наркотиков

Мужчина попался полицейским. Фото: unsplash.com

Вместо того, чтобы найти работу, 30-летний житель Мурманска промышлял продажей наркотиков. Теперь ему придется на несколько лет оставить свою семью.

Как установил суд, 7 мая 2018 года мужчина по телефону сообщил покупателю, что оставил в своем автомобиле, припаркованном на проспекте Ленина в областном центре, 9,09 грамма амфетамина. Когда заказчик забрал из салона машины наркотические вещества, его поймали полицейские.

Наркоторговца стражи порядка тоже задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере". Северянину, у которого оказалось трое малолетних детей и супруга с инвалидностью, вынесли приговор.

- Октябрьский районный суд Мурманска назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супругов из Североморска, у которых есть ребенок, отправят в колонию за сбыт наркотиков. Семейная пара раскладывала мефедрон и амфетамин по тайникам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru