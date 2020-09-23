В Мурманской области могут появиться две новые заповедные территории

Два ущелья в Хибинах могут стать памятниками природы. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области активно работают над созданием природного парка в Териберке, также в планах у правительства региона мероприятия по нацпарке в Хибинах.

Также в Заполярье могут появиться два новых памятника природы. Речь идет об ущельях Городская щель и Южное Сквозное и Скальное. Такое предложение сделали сотрудники Кольского научного центра РАН, Полярно-альпийского ботанического сада-института и Лаборатории устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики на состоявшемся недавно симпозиуме «Территориальная охрана природы Северной Евразии: от теории к практике».

- В тех местах было обнаружено 25 краснокнижных видов растений и грибов. Оба участка в непосредственной близости от города, повсюду есть воздействие неконтролируемых туризма, альпинизма и рекреации (вытаптывание, локальные кострища и стоянки). Обе территории предложены в новую редакцию Концепции функционирования сети ООПТ Мурманской области до 2024 и с перспективой до 2035 года с высоким приоритетом создания, - рассказал директор Лаборатории устойчивого развития Евгений Боровичев.

В правительстве Мурманской области не раз говорили, что туризм в Хибинах не должен вредить природе.

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