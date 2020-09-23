Организацию пассажирских перевозок в Мурманской области передали от муниципалитетов министерству транспорта

Перейти от муниципалитетов к минтрансу региона транспорт должен до 31 мая 2021 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Повестка первого заседания после летних каникул в Мурманской областной Думе была достаточно спокойной. Парламентарии без долгих раздумий поддержали законопроекты по продлению выплаты регионального материнского капитала, "медицинской ипотеки", установлению нового прожиточного минимума для пенсионеров и изменению условий для оформления патроната.

А вот внесение изменений в Устав Мурманской области и передача организации пассажирских перевозок от муниципалитетов к министерству транспорта региона, вызвали серьезные споры.

Как было озвучено на заседании, не все перевозчики и органы местного самоуправления понимают, как будет происходить этот процесс. Это мнение поддержали даже в надзорном ведомстве.

- Принятие законопроекта на этом заседании или следующем повлечет недостаточное информирование. Мы поддерживаем ходатайство об отложении, - собщила представитель покуратуры Мурманской области.

Против решения здесь и сейчас выступил один из крупнейших перевозчиков региона.

- Мы сейчас находимся в тяжелейшем положении, в том числе из-за пандемии коронавируса. Мы помним, что таким образом проблемы не решаются. "Автоколонна 1118" была под муниципалитетом, правительством, а нам потом пришлось срочно спасать положение, чтобы Мурманск не остался без автобусов, - сообщил генеральный директор "Автоколонны 1118" Сергей Коробков.

Депутаты высказали опасения, что такое перераспределение полномочий приведет к дисбилансу. Это народные избранники наблюдали не раз.

Однако несмотря на все прозвучавшие мнения, большинством голосов все-таки законопроект был одобрен.

- Сегодняшнее решение далось непросто, ему предшествовали долгие прения и обсуждения, – отметил вице-губернатор Юрий Сердечкин. – Депутаты ответственно подошли к вопросу, обстоятельно выяснили все детали и перспективы. Результат нашей совместной работы важен для конечного потребителя – жителей Мурманской области. Многие проблемы решить на местном уровне было сложно, так как не хватало ресурсов или компетенций. Я рад, что эта инициатива получила доверие. Закон поможет нам развить и улучшить систему пассажирских перевозок на всей территории Кольского Заполярья.

Перейти от муниципалитетов к минтрансу региона транспорт должен до 31 мая 2021 года. Депутаты попросили проследить, чтобы не произошло путаницы с тарифами: в начале года с ними определятся на местах.

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