В Мурманской области предложили отменить транспортный налог на электромобили

Отмена транспортного налога должна стимулировать северян покупать электрокары. Фото: Василий Вахрин

На первом в новом сезоне заседании Мурманской областной Думы рассмотрели ряд важных вопросов, в том числе целый блок социальных.

Также председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Белов рассказал о предложении отменить транспортный налог в регионе для владельцев электрокаров.

- Это будет распространяться на легковые автомобили мощностью до 147 киловатт или до 200 лошадиныхсил, - пояснил Максим Белов. - Про люксовые машины пока сложно сказать, в Мурманской области еще не выстроена нужная инфраструктура. Это важная часть перевода транспорта на экологичное направление. Данная мера будет стимулировать жителей Мурманской области к покупке электрокаров.

Также он отметил, что была идея отменить транспортный налог для гибридных автомобилей, но пока ее отложили, чтобы рассмотреть в будущем. Депутаты поддержали данное предложение.

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