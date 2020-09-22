Погода в Мурманске и области на 23 сентября 2020 года: заморозки, сильный ветер

Столбики термометра не поднимутся выше 10 градусов. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

В этом году осенняя погода преподносит жителям Заполярья контрасты. Так, пока в Хибинах и Кировске ложится тонкой вуалью первый снег, в Мурманске во второй раз зацветает сирень. Но холода все же скоро затмят собой все летние причуды природы.

- 23 сентября погоду нашего региона по-прежнему будут определять атлантические циклоны, смещающиеся в Норвежское и Баренцево моря. Среднесуточная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам заполярных синоптиков, в Мурманской области 23 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6, в отдельных районах заморозки до -3, днем +5+10 градусов.

Напомним: в Мурманске запечатлели редкое природное явление. В свете луны можно было наблюдать иризацию на облаках.

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