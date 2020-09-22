Северяне смогут задать вопросы главному онкологу Мурманской области

Трансляция будет доступна в соцсетях. Фото: vk.com/minzdrav_51

В Мурманской области пройдет прямая трансляция с главным внештатным специалистом-онкологом региона. Задать врачу все волнующие вопросы врачу северяне смогут 25 сентября.

- В 11.00 в рамках акции «Неделя здоровья» состоится прямая трансляция с главным внештатным специалистом-онкологом Министерства здравоохранения Мурманской области Давыденковым Александром Владимировичем. Все желающие смогут задать вопросы о лечении, диагностике неинфекционных заболеваний, а также о системе общественного здоровья и здравоохранения в целом, - сообщили в региональном минздраве.

Онлайн-мероприятие пройдет в официальной группе министерства здравоохранения Мурманской области в соцсетях.

Напомним: в Мурманской областной больнице открыли новое отделение, где будут лечить сложные нарушения сердечного ритма. Высокотехнологичную медицинскую помощь окажут бесплатно.

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