В Мурманской области упростили получение патроната над несовершеннолетними. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первое заседание Мурманской областной Думы в новом сезоне стало как никогда социальным. Депутаты продлили выплату регионального материнского капитала, "медицинскую ипотеки", установили новый прожиточный минимум для пенсионеров.

Еще одним важным вопросом на повестке дня стало изменение закона Мурманской области «О патронате».

- Как сейчас оформить патронат? Жители Мурманской области обращаются в органы опеки и предоставляют пакет документов: копию паспорта, справку с места работы о средней зарплате за шесть месяцев, справку об отсутствии судимости и уголовного преследования, медицинское освидетельствование. После этого назначается обследование условий жизни. Мы хотим упростить эту процедуру, - рассказала на заседании регионального парламента заместитель министра образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Ведомство предложило упразднить акт обследования условий жизни был излишним документом, не влияющий на качество осуществления патроната, ведь такая форма семейного устройства не предполагает, что взрослый и ребенок живут вместе.

Как отметила Диана Кузнецова, популярность патроната растет с каждым годом. Если в еще два года назад он распространялся на 472 детей, то сейчас уже на 543. Упрощение процедуры будет способствовать дальнейшему развитию в этом направлении.

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