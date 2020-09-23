В Полярных Зорях построили первый в Мурманской области памп-трек

Первый в регионе памп-трек появился в Полярных Зорях. Фото: Правительство Мурманской области

Подростков с велосипедами и скейтами в руках, пытающихся проделывать весьма рискованные трюки с помощью городской инфраструктуры, можно встретить в любом городе. Но пока в других городах Заполярья благоустройство проходит проверку на прочность таким крайне не гуманным для него способом, в Полярных Зорях идут в ногу со времени.

Да-да, именно здесь, в городе-атомщиков, появился первый в Мурманской области памп-трек. Современную трассу для катания на велосипедах ВМХ, самокатах, роликах и скейтбордах установили у новенького физкультурно-оздоровительного комплекса. Теперь местные экстремалы смогут оттачивать свою трюки на специальной площадке, на которой чередуются ямы, кочки и контруклоны и нет ни одного ровного участка.

Остальным жителям Полярных Зорь остается только радоваться, что вместо болотистого пустыря здесь появилось благоустроенное место для досуга молодежи.

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