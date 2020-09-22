В Мурманской области вырастут штрафы за нарушение правил благоустройства

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Мурманской области вырастут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из пунктов повести первого заседания Мурманской областной Думы нового сезона стал внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях".

В ней прописываются штрафы за нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа).

- Мы провели мониторинг с муницпалитетам, охвативший период с 2017 года по 2020-й. Штафы эти эффективны, протоколы составляются оперативно, штрафы выплачиваются, - рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Так, за нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа), утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в случае, если установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской Федерации и не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи штраф будет не от 200 до 1000 рублей, а от 1 до 3 тысяч.

Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства территории поселения (городского округа), утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в случае, если установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской Федерации буде наказываться не от 300 до 1000 рублей, а от 1100 до 3000 рублей.

За повторное совершение административного правонарушения придется заплатить не от 1500 до 5000 рублей, а от 3000 до 5000.

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