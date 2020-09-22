Роскачество перепроверило филе трески из Мурманской области

Рыбка из Мурманска прошла проверку Роскачества. Фото: Олег ЗОЛОТО

Треска – одна из любимейших рыб северян. Однако, приобретая мороженное филе трески, не рискуют ли жители и гости Мурманской области купить кота в мешке? Качество и безопасность продукта проверило Роскачество.

- В 2016 году испытание прошла продукция 16 торговых марок. В 2017 году было повторно изучено филе трески 23 торговых марок по 21 параметру качества и безопасности, - сообщили в Роскачестве.

В этом году исследование решили повторить еще раз, проверив продукцию семи торговых марок, в том числе и двух из Мурманской области – Agama и «Бухта изобилия».

- Исследование этого года подтверждает, что ни в одном из исследуемых продуктов не обнаружено подмены трески более дешевыми минтаем и пикшей, - отметили в ведомстве.

Кроме того, филе трески заполярных производителей признанно качественным и безопасным – специалисты не обнаружили в рыбе никаких опасных веществ и личинок гельминтов. Но один недостаток все же нашелся.

- Приостановлено действие ранее присужденного российского Знака качества у филе трески, выпущенного под торговой маркой «Бухта изобилия». Причина – номинальная масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствует фактической: в маркировке вес 700 грамм, а по факту - 658,6 грамма, - отметили в Роскачестве.

В итоге продукция Agama получила 5 звезд, а «Бухты изобилия» - всего лишь 3,5.

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