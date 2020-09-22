Резиденты Арктической зоны в Мурманской области получат дополнительные преференции

Мурманская областная Дума одобрила преференции для арктических инвесторов в Мурманской области. Фото: duma-murman.ru

На прошлой неделе в Мурманске прошел первый День Арктического инвестора, на котором подробно говорили о преференциях бизнеса, который будет работать в Арктической зоне РФ и в том числе в Мурманской области.

Но теперь список льгот расширен. Губернатор региона Андрей Чибис внес на рассмотрение Мурманской областной Думы законопроект об установлении региональных налоговых преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

- Эти предложения помогут сделать работу максимально удобной и эффективной, - отметили в правительстве Мурманской области.

Преференции будут следующие. Пониженная ставка налога на прибыль - 5% первые пять лет работы и 10% - на все последующие. Также отменяется налог на прибыль на первые пять лет работы, 1,1% или половина от базовой ставки - следующие пять лет. Вводится упрощенная система налогообложения.

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