Чудеса природы: в Мурманске во второй раз зацвела сирень

Кустарники снова источают приятный аромат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бабье лето в Мурманской области давно закончилось, а кое-где уже даже выпал первый снег. Тем не менее, природа не перестает удивлять северян. Так, в Мурманске на прошлой неделе зацвела благоухающая сирень.

- Сирень набирает цвет, второй раз в этом году, - поделилась фотографиями кустарников местная жительница Ольга Потапова.

По словам начальника гидрометцентра Елены Сиеккинен, причиной необычного для осени явления могла стать проходящая рядом теплотрасса.

- У растений постепенно заканчивается вегетационный период, а за окном уже слишком прохладно для цветения. Очень подозреваю, что сыграл большую роль человеческий фактор, а не погода. Ведь сирень у нас не цветет массово, а только в некоторых местах. На это могли повлиять находящиеся рядом трубы центрального отопления, - рассказала "КП" Елена Сиеккинен.

Как отметила научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института в Апатитах Екатерина Святковская, сирень могла воспрянуть духом также из-за природного фактора.

- Основной период цветения идет в июле, но некоторые почки не успевают процвести. Поэтому, они распускаются сейчас. Второе цветение, как можно заметить, уже менее обильно. Возможно, на это повлияла теплая погода, которая стояла в начале сентября, а возможно, действительно теплые трубы сыграли свою роль, - объяснила научный сотрудник ПАБСИ.

К сожалению, благоухать цветки сирени будут недолго, так как в Заполярье становится все холоднее.

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