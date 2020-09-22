В Мурманской области продлили социальную выплату врачам на приобретение или строительтво жилья

Интерес к медицинской ипотеке в Мурманской области не угасает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области не хватает медицинских работников. И раньше нехватка рук чувствовалась остро, а пандемия коронавируса показала, что положение дел может быть критичным.

Чтобы люди в белых халатах приезжали на работу в Заполярье из других регионов, разработы программы "Арктический доктор" и "Земский доктор". Одна из мер поддержки - социальная выплата на приобретение или строительство жилья отдельным категориям медицинских работников.

- Эта льгота очень восстребована, поэтому мы ходатайствуем о ее продлении, - сообщил на заседании Мурманской областной Думы министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Народные избранники подержали профильное ведомство, поэтому программа будет действовать не до конца 2020 года, а до 31 декабря 2023 года.

- В прошлом году эту социальную выплату получили 28 семей, и в этом заявки подали более 20 человек. Мы отмечаем, что интерес к "медицинской ипотеке" не угасает, - рассказала председатель комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья Надежда Максимова.

В этом году размер выплаты вырос из-за увеличения процента, применяемого при расчете, с 20 до 50, а медицинские работники, получившие выплату, теперь берут на себя обязательство отработать в медицинской организации региона не менее 10 лет (ранее было 5 лет).

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