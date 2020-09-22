В Мурманской области для пенсионеров установили новый прожиточный минимум

Почти 18 тысяч северян могут получать социальную доплату к пенсии.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Блок социальных вопросов рассмотрели на первом после летних каникул заседании Мурманской областной Думы. В том числе продление программы регионального материнского капитала.
Еще одно предложение, вынесенное на обсуждение министерством социального развития и труда Мурманской области, касалось установление нового прожиточног минимума для пенсионеров региона.
- Это делается для получения социальной доплаты к пенсии. На данный вид помощи требуется солидная сумма - 780 милионов рублей бюджетных денег, софинансирования из федерального бюджета составляет 71%, - сообщил министр социального развития и труда Сергей Мякишев.
На социальную доплату к пенсии могут рассчитывать около 18 тысяч северян. Новый прожиточный минимум для них с 2021 года составит 15066 рублей.
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