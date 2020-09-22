В Мурманской области действие программы регионального материнского капитала продлили до 2026 года

В Мурманской области региональный материнский капитал будут платить до 2026 года. Фото: "КП" Архив

Первое заседание Мурманской областной Думы после летних каникул началось с хороших новостей. Депутаты приняли в окончательном чтении предложение министерства труда и социального развития региона продлить действие программы регионального материнского капитала.

- Это одна из самых эффективных мер социальной поддержки в региональном пакете. Количество многодетных семей в Мурманской области только увеличивается. Поэтому мы предлагаем продлить выплату регионального материнского капитала на пять лет до 2026 года, - сообщил министр Сергей Мякишев.

Сейчас с учетом индексации размер выплаты равен 139 904 рубля. И в отличие от федерального материнского капитала он выплачивается многократно - за каждого третьего и последующего ребенка.

Законопроект отправлен на подписание губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

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