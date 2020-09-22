Одна улица - два ДТП: в Мурманске в одном и том же месте сбили трех пешеходов

В первой аварии пострадали два пешехода. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Дождь, гололед, уже раньше темнее и позднее светает, - вот все приметы осени, которые мешают водителям. Почти все это было 21 сентября, когда аварии происходили одна за другой. Особенно опасной стала улица Старостина.

Сначала в 16.20 у дома №61 Nissan наехал на двух пешеходов.

- Белый микроавтобус подрезал черную машину, та вылетела на бордюр и снесла двух мужчин. У одного аж ботинки слетели, - рассказали очевидцы в группе "Мурманск ДТП ЧП".

По их же словам один из пешеходов погиб, но, к счастью, это не так. Оба мужчины сильно пострадали, но выжили.

Вторая авария произошла в 20.05 тоже на улице Старостина, но уже у дома №55.

- ВодительToyota при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил наезд на человека, который переходил проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - уточнила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Вторая авария произошла тоже на улице Старостина, в ДТП пострадал один пешеход. Фото: vk.com/murmansk_dtp

22 сентября погода будет не лучше, так что водителям стоит быть аккуратными на дорогах как никогда.

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