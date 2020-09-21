В Мурманской области стая косаток шла вместе с лодками рыбаков

Жители Мурманской области оказались в море рядом со стаей косаток. Фото: Юрий Кутиков/скриншот видео

- Женька, ты держись! - шутят рыбаки, а потом добавляют, - аж сердце останавливается!

И с ними трудно не согласиться, ведь даже от видео дыхание перехватывает, а что чувствовали мужчины в те минуты, и представить сложно.

В Териберке рыбаки сняли невероятное зрелище: вместе с их лодками шла целая стая косаток.

- Прямо под лодкой! Смотри, это папа! - не сдерживают эмоции мужчины.

А когда один из них машет в сторону кита-убийцы, который плывет то рядом с судном, то под ним, нервно шутят: "Ты еще ручку протяни!" Делать этого точно не надо: были случаи, когда косатки едва не нападали на рыбаков. Эти же киты, которых встретили северяне, оказались мирные и аккуратные, ведь могли случайно перевернуть лодку.

Косатки - одна из живых достопримечательностей Териберки: они особенно часто появляются у берегов села весной и осенью.

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