Погода в Мурманске и области на 22 сентября 2020 года: порывистый ветер и дожди

Становится холоднее. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Постепенно в Мурманской области становится все холоднее - бабьего лета нам уже не видать. Заполярная осень разгулялась и показывает свой характер во всей красе.

- В ближайшие дни погоду Кольского полуострова по-прежнему будут определять атлантические циклоны, смещающиеся в Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, наиболее сильный 22 сентября, местами дождь, среднесуточная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

Как отмечают синоптики, 22 сентября в регионе будет облачная погода, временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +5+10 градусов.

Так что пора северянам кутаться теплее и не забывать зонтик, выходя на улицу.

Напомним: в Хибинах выпало 10 сантиметров снега. Первый снег в Кировске пошел 18 сентября.

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