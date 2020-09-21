Стало известно, как будет выглядеть парковка в аэропорту «Мурманск»

Макет впечатляет! Фото: vk.com/gosmaket

Что и говорить, сегодня привокзальную площадь главной воздушной гавани Заполярья можно узнать с трудом – там кипят работы по ее реконструкции. Однако пока непонятно, что здесь появятся после того, как работы завершатся.

Макетная мастерская «ГОСМАКЕТ» опубликовала фотографии объемной модели проекта реконструкции парковочного комплекса аэропорта «Мурманск».

- Крупная территория автомобильной стоянки с парковочными местами и скучной разметкой разве может вызывать умиление?! Конечно да! Секрет - миниатюрный масштаб и множество светящихся фонариков. Перед нами стояла задача детально изобразить разметку, показать пути движения, расположение фонарей, местонахождение зданий аэровокзала. Парковку освещает 75 миниатюрных фонариков, а здания имеют внутреннюю подсветку, - прокомментировали свою работу в мастерской.

Благодаря этой модели легко представить, куда сместится зеленая зона, где появится круговое движение, а где можно будет оставить на время отсутствия своего «железного коня». Выглядит впечатляюще. Осталось дождаться, когда проект воплотится в жизнь.

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