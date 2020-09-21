Мурманская область отметила первый в этом сезоне гололед

В Мурманской области водителям надо готовиться покупать зимние шины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дворе конец сентября, и хотя осень радует нас завораживающей золотой листвой готовящихся к зиме деревьев, о надвигающихся холодах забывать не стоит. Синоптики предупреждают о заморозках, а инспекторы ДПС просят автомобилистов держать ухо востро.

- Хоть и температура воздуха на высоте 2 метра минувшей ночью не опустилась ниже +2,4 градуса, гидрометеостанция Мурманска словила первый минус на почве. Этот показатель составил -1 градус, - сообщил паблик «Погода в Мурманске».

А это значит, что дороги покрылись еле заметной и такой коварной корочкой льда.

- Внимание автовладельцев! На дорогах наблюдается гололед! – предупредила Единая дежурно-диспетчерская служба Печенгского района.

Но без дня жестянщика все равно не обошлось – под Абрам-Мысом на скользкой дороге столкнулись сразу три автомобиля и два из них от удара оказались в кювете. Что ж, первый гололед оказался коварен. Пора автомобилистам перестраивать свою манеру вождения на более осторожную.

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