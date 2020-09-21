Тело погибшего под Мончегорском мужчины побывало в зубах диких зверей

Тело Виталия Колобова жена опознала по одеждеи документам. Фото: "МурманСпас"

Семь месяцев назад 54-летний Виталий Колобов ушел из дома №25 по улице Бредова в Мончегорске и пропал. Его тело нашли только спустя пять месяцев в лесу случайные прохожие. Следователи начали проверку, но спустя два месяца она по-прежнему не окончена.

- По факту смерти мужчины, 1965 года рождения, сейчас проводится дополнительная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее результатов пока нет, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина. – Медико-криминалистическая экспертиза показала повреждения от животных и воздействие окружающей среды.

Напомним: супруга погибшего Виталия Колобова опознала его по одежде, в кармане которой также был обнаружен паспорт на его имя. Обстоятельства гибели мужчины продолжают выяснять следователи.

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