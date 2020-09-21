Набережную озера Ледового в Мурманске сдадут до середины октября

Работы у озера завершатся с опозданием на две недели. Фото: администрация Мурманска

Осень в Мурманске - горячая пора. Надо и ремонт дорог завершить, и благоустройство выполнить.

- В Мурманске три объекта: аллея Полярной дивизии, зеленая зона на улице Копытова и благоустройство набережной озера Ледового. На первых двух объектах работы будут завершены до конца месяца. Протяженность зеленой зоны около километра, две дорожки велосипедная и прогулочная, смотровая площадка и лестница, приспособленная для всех категорий граждан, - рассказала заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Что касается благоустройства набережной озера Ледового в столице Заполярья, то здесь не все так радужно. По слова Оксаны Астаховой, первоначально из-за недорегулированных вопросов подрядчика и заказчика работы начались на полтора месяца позже. Часть вынужденной задержки удалось нагнать. Работы у озера Ледового завершатся до 15 октября с опозданием на две недели.

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