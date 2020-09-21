Tele2 запускает онлайн-гид «Куда 4G заведет» по Мурманской области

Серия авторских экскурсий пройдет с 21 по 24 сентября в официальной группе радиостанции во «ВКонтакте». Фото:Tele2.

Tele2 совместно с Power Хит Радио объявляют о запуске городского онлайн-гида «Куда 4G заведет». Серия авторских экскурсий пройдет с 21 по 24 сентября в официальной группе радиостанции во «ВКонтакте».

Следуя стратегии «Другие плавила», оператор поддерживает стиль жизни и увлечения своих абонентов. В этот раз компания совместно с Power Хит Радио приглашают всех желающих на виртуальные экскурсии по самым необычным локациям Мурманска. Популярные ведущие в прямом эфире в официальной группе радиостанции расскажут про свои любимые места. В понедельник, 21 сентября в 17:00, Максим Байков проведет зрителей по портовому Мурманску, 22 сентября Соня Баженова покажет парадную архитектуру города, 23 сентября Наташа Даль вместе с гостями погрузится в уличную культуру и расскажет про стрит-арт, а 24 сентября Артем Моисеев расскажет, что такое современная городская среда и причем здесь Семеновское озеро.

Серия авторских экскурсий по городу от любимых ведущих пройдет в прямом эфире в официальной группе Power Хит Радио во «ВКонтакте» с помощью связи 4G Tele2. Для тех, кто не сможет посмотреть трансляцию, все записи будут выложены на официальную страницу радиостанции в Instagram.

Татьяна Тихоненко, директор мурманского филиала Tele2:

«В стремлении стать для абонентов больше, чем просто оператором связи, мы поддерживаем их увлечения и стараемся разнообразить досуг. Несмотря на некоторые послабления в режиме самоизоляции в нашем регионе продлен запрет на массовые мероприятия, поэтому мы предлагаем совершить онлайн-прогулки и узнать много нового о родном городе. Я уверена, что такой виртуальный формат понравится пользователям и станет достойной альтернативой обычным экскурсиям».

Напомним, Tele2 непрерывно развивает связь в регионе. На все базовые станции оператора добавили технологию 4G-интернета, провели рефарминг сети, расширив полосу, что позволило увеличить пользовательские скорости и качество оказываемых услуг.

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