Перекрытие въезда и выезда из Мурманска: дата, причина, где будет закрыто движение

Движение будет ограничено для всех видов транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже в который раз автоподъезд к Мурманску перекрывают из-за дорожных работ. Напомним: сначала движение по основной дороге было ограничено с 31 августа по 4 сентября, а затем с 7 по 11 сентября. И вот, ситуация повторяется. Придется автолюбителям снова добираться по обходным путем. К счастью, ограничения будут действовать не круглые сутки, а только утром.

- В связи с проведением взрывных работ на участке реконструкции подъезда к Мурманску, километр 14+297 – километр 19+027 будет закрыто движение для всех видов транспорта ежедневно с 21 сентября по 25 сентября включительно, с 10.00 до 12.00. Объезд перекрываемого участка возможен только по Мурманску, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: в Мурманске подрядчик срывает ремонт дорог по нацпроекту. Компания винит в уходе от графика заказчика и погоду.

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