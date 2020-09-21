В Мурманской области с 1 октября повысят зарплаты бюджетникам социальной сферы

Зарплаты у бюджетников вырастут на 3%. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Из-за коронавируса экономика Мурманской области переживает непростые времена. Однако это лишний повод поддержать людей в это непростое время.

- Постановление об индексации зарплат в социальной сфере в подведомственных правительству региона госучреждениях подписано. С 1 октября мы повысим их сотрудникам заработную плату на 3%. Все делаем для того, чтобы уровень дохода и инвестиций рос, - сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ждать прибавки бюджетникам из соцсферы осталось недолго. За октябрь они получат уже повышенную зарплату.

Между тем, в правительстве региона намерены сохранить введенные общественные работы как постоянную меру поддержки северян. Напомним: за работу на благо родных муниципалитетов можно получить до полутора МРОТ. Согласитесь, неплохая поддержка?!

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