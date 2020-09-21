В Мурманской области ветерану Великой Отечественной войны не хотели засчитывать трудовой стаж в тылу

Годы работы в тылу северянке не хотели засчитывать в стаж. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В год 75-летия Великой Победы к ветеранам, которых осталось так мало, повышенное внимание. Правда, не всегда события радостные.

87-летняя жительница Ловозерского района в годы Великой Отечественной войны работала в тылу, но в Пенсионном фонде не смогла это доказать. Поэтому не получила удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и положенные им льготы. Поэтому она обратилась за помощью в прокуратуру, а та уже представляла интересы северянки в суде.

- В ходе проверки установлено наличие объективных доказательств, подтверждающих факт работы женщины в тылу в годы Великой Отечественной войны. Прокурор Ловозерского района обратился в суд с заявлением об установлении факта работы жительницы Ловозерского района в тылу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Заседание закончилось в пользу северянки. Теперь она получит и удостоверение, и положенные льготы.

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