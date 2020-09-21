Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 сентября 2020 года составило 197 человек

Коронавирус забирает новых жертв. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сбавлять темп коронавирус пока что совсем не собирается, унося все новых и новых жертв. По последним данным оперативного штаба, в Мурманской области зафиксировано 197 летальных исходов. Один умерший добавился в печальную сводку за минувшие сутки. Подробности о нем - пол, возраст, сопутствующие заболевания, станут известны позже. К слову, был всего лишь один сентябрьский день, когда от ковида в регионе никто не умер.

Всего в Заполярье инфицированы 14290 человек. Безусловным лидером является Мурманска, где выявлено 7999 зараженных. На втором месте Белокаменка - 2320 заболевших. Тройку замыкает Североморск. Во флотской столице опасную инфекцию подхватили 1273 человека. Сейчас идет постепенный рост заболеваемости коронавирусом.

Тем не менее, многие северяне уже выздоровели. Так, вылечились от COVID-19 12015 человек или 84%.

Напомним: для старшего поколения в Мурманской области отменили самоизоляцию. Северяне старше 65 лет могут выходить на работу.

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