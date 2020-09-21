Губернатор Мурманской области: "Если будут нарушения, будем вводить новые ограничения из-за коронавируса"

Не все заведения соблюдают правила безопасности, введенные из-за коронавируса. Фото: Павел КЛОКОВ

Уже месяц как кафе и рестораны на Кольском полуострове возобновили свою работу. Однако, как выяснилось, не все владельцы заведений общепита готовы соблюдать условия, поставленные правительством Мурманской области.

- Далеко не всегда собственниками заведений общепита соблюдается весь набор мер безопасности, прописанный и Роспотпребнадзором, и правительством региона. Не везде работает входной термоконтроль. В ряде заведений общепита он отсутствует просто как класс, а администраторы, которые за это отвечают, просто не в курсе, что должны проверять каждого гостя, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также, несмотря на запрет и необходимость поберечься, под видом работы баров стали активно работать дискотеки в заведениях общественного питания.

- Сейчас очень хрупкая стабильность. Достаточно коек, мобилизована система здравоохранения. Давайте не будет подталкивать медицинских работников к необходимости работать в авральном режиме! Я убедительно прошу соблюдать ограничения. Если этого не будет, мы будем вынуждены привлекать к жесткой ответственности всех виновных лиц, а если это не поможет, то оставляем за собой право ввести новые ограничения, - отметил глава региона.

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