Погода в Мурманске и области на 21 сентября 2020 года: ночные заморозки, дожди

Погода снова несет нам дожди. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

На минувших выходных погода принесла жителям Заполярья не только дожди, но и снег. Так, белое покрывало уже легло в Хибинах, не забыв припорошить и Кировск. Такая вот она, осень в Мурманской области. Начало новой недели повсеместный снег не обещает, но и солнышко тоже выглядывать пока не собирается.

- 21 сентября очередные атлантические циклоны будут смещаться в Норвежское море и оказывать влияние на погоду Мурманской области: местами пройдут дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит не более +11 градусов. В этот день будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6, местами заморозки до -3, днем +6+11, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманской области спасли котенка, которого чуть не утащила лиса. Пушистого малыша заметила пара северян, которые проезжали мимо на автомобиле.

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