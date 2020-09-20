ДТП в Мурманске: автомобиль насмерть сбил пешехода

Пешехода спасти не удалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшая ночь в Мурманске ознаменовалась смертельным ДТП, которое произошло на подъеме к Семеновскому озеру. Стало известно, что автомобиль сбил пешехода, которому, к сожалению, выжить не удалось.

- По факту дорожно-транспортного происшествия на проспекте Героев-Североморцев проводится проверка. Подробности о случившемся станут известны позже, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, авария произошла в пяти метрах от светофора.

- Мимо проезжала как раз, судя по всему мужчина выбежал из-за кустов прямо на проезжую часть. К сожалению погиб, так как "скорая" уже ничего не предпринимала , видимо констатировали смерть, - отметила в паблике "Мурманск ДТП ЧП" местная жительница Инесса Малахова.

Как было на самом деле и кто виноват, еще предстоит выяснить госавтоинспекторам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в центре Мурманска: у здания правительства столкнулись автомобиль и мотоцикл. Водителя мотоцикла госпитализировали [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru