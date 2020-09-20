ДТП в Мурманске: автомобиль насмерть сбил пешехода

Пешехода спасти не удалось.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Минувшая ночь в Мурманске ознаменовалась смертельным ДТП, которое произошло на подъеме к Семеновскому озеру. Стало известно, что автомобиль сбил пешехода, которому, к сожалению, выжить не удалось.
- По факту дорожно-транспортного происшествия на проспекте Героев-Североморцев проводится проверка. Подробности о случившемся станут известны позже, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Как отмечают очевидцы в соцсетях, авария произошла в пяти метрах от светофора.
- Мимо проезжала как раз, судя по всему мужчина выбежал из-за кустов прямо на проезжую часть. К сожалению погиб, так как "скорая" уже ничего не предпринимала , видимо констатировали смерть, - отметила в паблике "Мурманск ДТП ЧП" местная жительница Инесса Малахова.
Как было на самом деле и кто виноват, еще предстоит выяснить госавтоинспекторам.
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