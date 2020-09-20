Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 сентября 2020 года составило 196 человек

Коронавирус продолжает одолевать северян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает захватывать все новых и новых жертв. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, от опасной инфекции в регионе погибли 196 человек. Еще два летальных исхода добавились за минувшие сутки. Подробности о последних погибших пока что не уточняются. Напомним: в сентябре был только один день, когда ни одной смерти от СOVID-19 зафиксировано не было.

Всего в Мурманской области 14215 зараженных, за последние сутки зарегистрировали 77 новых случаев. Лидер по числу инфицированных уже много недель подряд - Мурманск (диагноз с начала пандемии поставили 7954 северянам). На втором месте Белокаменка с результатом в 2320 заболевших. Печальную тройку замыкает Североморск (1260 заболевших).

При этом более 80% ковидных пациентов уже победили COVID-19. От опасной инфекции излечились 11707 человек.

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