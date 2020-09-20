Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в образовательных учреждениях ввели масочный режим

Педагогам нужно будет обязательно носить средства индивидуальной защиты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Хоть и учебные заведения Мурманской области были подготовлены для борьбы с коронавирусом, тот все равно найдет лазейки. Так, в школе Зеленоборского опасную инфекцию подхватила одиннадцатиклассница. Класс закрывать на карантин не стали, а вот мурманская гимназия №7 ушла на дистанционное обучение - там заболели ОРВИ около 20% учеников. В итоге во всех образовательных организациях решили усилить меры против коронавируса.

18 сентября врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко подписала постановление, согласно которому во всех образовательных учреждениях Заполярья педагоги обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

- Такая мера вводится по предложению Роспотребнадзора по Мурманской области и необходима для снижения риска распространения короновирусной инфекции, ОРВИ и гриппа. Маски обязаны носить сотрудники и педагоги образовательных учреждений. Ученики - по желанию, - рассказали в оперативном штабе при региональном правительстве.

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