Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: для старшего поколения отменили самоизоляцию

В марте все жители Мурманской области на себе смогли понять, что такое самоизоляция. А северяне старше 65 лет почувствовали это на себе раньше всех. И если с 12 мая обязательную самоизоляцию отменили, то тех, кто попадает в зону риска по возрасту, это не коснулось. Но теперь и их ждет радостная новость. 18 сентября врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко подписала постановление о завершении самоизоляции для граждан 65+ Это значит, что северяне могут вернуться на работу. — _Хотелось бы попросить граждан быть внимательными и обязательно соблюдать все меры предосторожности при нахождении в общественных местах, в транспорте: масочный режим, социальная дистанция, регулярное мытье и обработка рук. Лучше, конечно, минимизировать выходы. Особенно хочется обратить внимание на соблюдение требований санэпид безопасности при выходе на работу, который неизбежно связан с расширением круга общения и социальной активностью, — сказала Оксана Демченко. Основные рекомендации для всех коллективов, куда придут граждане 65+: берегите своих старших коллег, используйте индивидуальные средства защиты в помещениях, соблюдайте социальную дистанцию, дезинфецируйте руки и помещения.