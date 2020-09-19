В Хибинах выпало 10 сантиметров снега

В Кировске уже выпал первый снег. Фото: vk.com/pogoda51

На этих выходных на прогулки стоит одеваться теплее, а также брать с собой что-то,что спасет от осадков. В конце рабочей недели в Мурманскую область пришел активный циклон со Скандинавского моря, из-за него усилился ветер, идут дождь и снег.

Причем если мурманчане мокнут, то кировчане - мерзнут. 18 сентября в городе горняков пошел первый снег.

Кукисвумчорр уже покрыло снегом. Фото: vk.com/pogoda51

- Снег начал ложиться и в Кировске (Кукисвумчорр) на высоте 350 метров. Осадки с 9 утра до 9 вечера 18 сентября были такие: в Кировске 20+ мм, да еще и в виде мокрого снега, раз даже в Апатитах 16 мм. Мурманск отметил 8 мм в виде дождя, - сообщает паблик "Погода в Мурманске". - За ночь Кировск немного подтаял, снег в самом городе почти сошел, чего не скажешь о вершинах. На верхнем подъемнике горнолыжного курорта Кукисвумчорр сантиметров 10 лежит и до потепления они точно не растают.

Напомним: синоптики обещают, что снега, который выпадет и не растает, раньше октября ждать не стоит.

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